Frankfurt/Main (AFP) Der möglicherweise erste Ministerpräsident der Linken, Bodo Ramelow, sieht die Regierungsbildung in Thüringen als "Meilenstein" für seine Partei. Die rot-rot-grüne Koalition unter seiner Führung werde die Linkspartei insgesamt verändern, sagte Ramelow der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Samstagsausgabe). "Vorher galt bei uns Regierungsbildung immer als Betriebsunfall. Jetzt begreift man, dass es so nicht mehr geht." Seine erwartete Wahl zum Ministerpräsidenten am kommenden Freitag sei ein Wendepunkt für die Linke. "Ob es für Deutschland ein Wendepunkt ist, wird sich zeigen", fügte er hinzu.

