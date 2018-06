Berlin (AFP) Der Berliner Rapper Sido ist wegen Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe von neun Monaten Haft verurteilt worden. Die Entscheidung des Amtsgerichts Tiergarten erging nach Angaben eines Gerichtssprechers am Freitag aber in Abwesenheit des Angeklagten in einem sogenannten Strafbefehlsverfahren und ist noch nicht rechtskräftig. Sido hat jetzt zwei Wochen Zeit, Einspruch einzulegen. Tut er dies, würde der Fall erneut verhandelt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.