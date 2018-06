Frankfurt/Main (AFP) In der Debatte über Flüchtlinge, die in die EU gelangen wollen, hat sich Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) für eine stärkere Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern ausgesprochen. Europa dürfe nicht nur mit "Notmaßnahmen" an den Grenzen reagieren, schrieb er in einem gemeinsamen Beitrag mit seinem italienischen Kollegen Paolo Gentiloni für die "Frankfurter Rundschau" vom Freitag. "Nachhaltige Lösungen lassen sich nur gemeinsam mit den Herkunfts- und Transitstaaten finden."

