Wiesbaden (AFP) Nach der Flaute im September hat der Einzelhandel in Deutschland im Oktober wieder ein ordentliches Umsatzplus erzielt. Die Einnahmen der Einzelhändler legten im vergangenen Monat um 1,7 Prozent im Vergleich zum Oktober 2013 zu, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Im Vergleich zum September nahmen die Einzelhändler 1,9 Prozent mehr ein. Den Umsatzrückgang im September korrigierten die Statistiker von minus 3,2 Prozent auf minus 2,8 Prozent im Vergleich zum August. Der warme Spätsommermonat hatte die Einkaufslaune der Verbraucher gebremst.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.