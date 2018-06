Nienburg (AFP) Ein dreijähriges Mädchen ist bei einem tragischen Unfall auf einem Bauernhof in Niedersachsen von seinem Urgroßvater mit dem Trecker überrollt und getötet worden. Wie die Polizei am Freitag in Nienburg mitteilte, begleitete das kleine Kind den 77-Jährigen am Donnerstagnachmittag, wobei es auf der Radabdeckung saß.

