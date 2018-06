Offenbach (AFP) Der diesjährige Herbst war der zweitwärmste in Deutschland seit Beginn der flächendeckenden Wetteraufzeichnungen vor 133 Jahren. Von September bis November betrug die Durchschnittstemperatur 11,1 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag in Offenbach mitteilte. Nur der Herbst 2006 war mit 12,0 Grad demnach noch etwas wärmer.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.