Potsdam (dpa) - Angela Merkel als Filmfan: Die Bundeskanzlerin hat am Abend Hollywood-Regisseur Steven Spielberg und Oscar-Preisträger Tom Hanks getroffen - bei Dreharbeiten für "St. James Place". Während Schaulustige keine Chance hatten, an das weit abgesperrte Set zu kommen, konnte sich die Regierungs-Chefin auf Einladung von Filmstudio Babelsberg eine Szene anschauen. An der Glienicker Brücke zwischen Berlin und Potsdam waren während des Kalten Krieges mehrfach Agenten ausgetauscht worden. Am Originalschauplatz stellt Spielberg nun die Geschichte eines US-Piloten dar, der dort ausgetauscht wurde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.