Paris (AFP) Bei schweren Überschwemmungen nach heftigen Regenfällen in Frankreich ist am Donnerstag eine Frau ums Leben gekommen. Nach Angaben der Behörden in Var im Südosten Frankreichs wurde die Leiche der 68-jährigen Frau neben ihrem Auto an einem Fluss entdeckt. Demnach wurden außerdem mindestens drei Menschen vermisst, darunter eine Mutter und ihre kleine Tochter. Taucher suchten in dem Strom nach den Vermissten.

