Weimar (SID) - Die 53. Saison der Fußball-Bundesliga startet am 14. August 2015. Das beschloss das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Freitag auf seiner Sitzung in Weimar. Die 2. Bundesliga wird wie gewohnt bereits früher beginnen, das erste Spiel steigt am 24. Juli.

Nach der Winterpause startet die erste Liga am 22. Januar, die zweite am 5. Februar. Der 34. und letzte Bundesliga-Spieltag ist für den 14. Mai 2016 terminiert. Die 2. Bundesliga endet einen Tag später.

Die 3. Liga startet am 24. Juli 2015 in die nächste Saison. Die erste Partie nach der Winterpause findet am 22. Januar 2016 statt, der letzte Spieltag am 14. Mai.

Anschließend folgen die Relegationsspiele. Sie werden im Zeitraum zwischen dem 18. und 25. Mai stattfinden, die genaue Terminierung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Die erste Hauptrunde des DFB-Pokals steigt vom 7. bis 10. August und damit wie gewohnt eine Woche vor dem Bundesligastart. Die weiteren Runden sind für den 27./28. Oktober, den 15./16. Dezember (Achtelfinale) sowie 2016 für den 9./10. Februar (Viertelfinale) und den 19./20. April (Halbfinale) angesetzt. Das Endspiel in Berlin findet am 21. Mai 2016 wie gewohnt im Berliner Olympiastadion statt.