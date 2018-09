Köln (SID) - Die schwarze "englische" Europapokalwoche hat die Bundesliga in der Fünfjahreswertung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) im Kampf um Platz zwei erheblich zurückgeworfen, der vierte Champions-League-Platz ist aber noch nicht akut in Gefahr. Der Vorsprung auf die viertplatzierten Italiener beträgt weiterhin komfortable 11,476 Punkte.

Allerdings hat Italien als einziger Verband immer noch alle Starter im Feld (sechs; Deutschland verlor Mainz in der Qualifikation) und liegt in diesem Jahr mit bereits 9,000 Punkten auf Rang zwei vor Deutschland (Vierter/8,428). Außerdem verliert die Bundesliga im nächsten Jahr durch die Streichergebnisse der Saison 10/11 4,091 Punkte auf Italien. Ein Abrutschen der Bundesliga auf Rang vier würde den Verlust eines Startplatzes in der Champions League bedeuten.

Derweil ist der Rückstand auf England auf Platz zwei erheblich angewachsen, da die deutschen Eliteklubs vier ihrer fünf Niederlagen gegen Teams aus der Premier League kassierten. Die Briten vergrößerten ihren Vorsprung von 1,977 auf 3,405 Punkte. Deutschland erhielt an diesem Spieltag nach fünf Niederlagen und einem Unentschieden von Borussia Mönchengladbach (2:2 beim FC Villarreal) insgesamt nur 0,163 Punkte. Damit war die Bundesliga die schlechteste der zehn Top-Ligen in dieser Woche.

Die UEFA-Fünfjahreswertung 14/15 (maßgeblich für die Vergabe der Startplätze 16/17).

Land 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Gesamt

1. Spanien 18,214 20,857 17,714 23,000 9,071 88,856

2. England 18,357 15,250 16,428 16,785 8,571 75,391

3. Deutschland 15,666 15,250 17,928 14,714 8,428 71,986

4. Italien 11,571 11,357 14,416 14,166 9,000 60,510

5. Portugal 18,800 11,833 11,750 9,916 6,083 58,382

6. Frankreich 10,916 9,750 9,750 10,416 7,083 48,583

7. Russland 10,750 10,500 11,750 8,500 6,666 47,498

8. Ukraine 10,083 7,750 9,500 7,833 4,833 39,999

9. Niederlande 11,166 13,600 4,214 5,916 4,083 38,979

10. Belgien 4,600 10,100 6,500 6.400 6,400 34,000