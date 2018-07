London (AFP) Der aus den USA importierte "Black Friday" hat in mehreren britischen Städten zu chaotischen Verhältnissen geführt. Drei Festnahmen, mehrere Kämpfe, eine durch ein herabgestürztes Fernsehgerät verletzte Kundin - so lautete am Nachmittag das vorläufige Fazit der britischen Polizei. Sie musste mehrfach ausrücken und kritisierte die Einzelhändler für die mangelhaften Sicherheitsvorkehrungen. Der "Black Friday" ist der Freitag nach Thanksgiving in den USA. Viele Verbraucher in den Vereinigten Staaten nutzen das lange Wochenende zum Einkaufen, und viele Händler geben daher Rabatte.

