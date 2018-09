London (AFP) Mit einem Modeladen auf Zeit will Supermodel Naomi Campbell Spenden für den Kampf gegen die Ebola-Epidemie in Westafrika sammeln. Für eine Woche eröffnete die 44-jährige Britin am Donnerstagabend in einem Ostlondoner Einkaufszentrum ihre "Fashion for Relief"-Boutique, in der sie Partykleidung, hochhackige Schuhe und andere Modeartikel zu annehmbaren Preisen verkaufen will. Die Ware wurde von Designern und Freunden des Models gestiftet.

