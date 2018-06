Beirut (AFP) Ein iranischer Militärkommandeur hat laut der libanesischen Hisbollah-Bewegung im Irak die Gegenoffensive gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) geführt. Wenige Stunden nach Eroberung der nordirakischen Großstadt Mossul durch die Dschihadisten am 10. Juni sei Generalmajor Kassem Suleimani an der Spitze einer Gruppe iranischer und libanesischer Militärexperten in Bagdad gelandet, berichtete am Freitag die Hisbollah-Website "Al-Manar". Suleimani ist der Kommandeur der für Auslandseinsätze zuständigen Al-Kuds-Eliteeinheit der iranischen Revolutionsgarden.

