Rom (AFP) Im Mittelmeer sind 18 Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa vermisst gemeldet worden. Es werde befürchtet, dass die Migranten aus Afrika und dem Nahen Osten tot seien, erklärte die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Freitag. Am Donnerstag waren zwei Boote mit 320 Flüchtlinge beziehungsweise 182 Migranten an Bord in die sizilianischen Häfen Augusta und Porto Empedocle geleitet worden. Allein im November wurden damit 8000 Flüchtlinge im Mittelmeer gerettet. Mindestens 3200 weitere wurden aber seit Jahresbeginn vermisst gemeldet.

