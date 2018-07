Rom (dpa) - Papst Franziskus ist am Morgen von Rom aus in die Türkei gestartet. Er wird am Mittag in Ankara erwartet. Dort wird er sich unter anderem mit Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan und Ministerpräsident Ahmet Davutoglu treffen. Als Themen werden unter anderem die Situation der christlichen Minderheit in dem muslimisch geprägten Land und die Lage im Nahen Osten erwartet. Franziskus will auch das Mausoleum von Republik-Gründer Mustafa Kemal Atatürk besuchen. Morgen wird er dann nach Istanbul weiterreisen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.