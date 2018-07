Offenbach (dpa) - Im Fall der hirntoten Studentin Tuğçe A. wird im Laufe des Tages eine Entscheidung darüber erwartet, ob die lebenserhaltenden Maschinen am Krankenbett abgeschaltet werden. Tuğçe wäre heute 23 Jahre alt geworden. Sie war durch den Schlag eines Mannes so heftig auf dem Pflaster aufgeschlagen, dass die Ärzte ihr nicht mehr helfen konnten. Der Angreifer sitzt in Untersuchungshaft. Heute Abend werden Tausende zu einer Gedenkveranstaltung vor dem Krakenhaus in Offenbach erwartet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.