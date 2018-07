Jerusalem (AFP) In Israel bereitet der frühere Kommunikations- und Sozialminister Mosche Kahlon die Gründung einer neuen Partei unter seiner Führung vor. "Niemand möchte, dass die diplomatische Lage und unsere Beziehungen zur Welt nicht verändert werden", sagte der populäre Politiker in einem am Freitag ausgestrahlten Bericht des staatlichen Rundfunks. "Es gibt hier niemanden, der keine sozialen Reformen will."

