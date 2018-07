Wien (dpa) - Die Sozialdemokraten in Österreich haben ihren bisherigen Vorsitzenden, Bundeskanzler Werner Faymann, an der Parteispitze bestätigt. Faymann erhielt auf dem Parteitag der SPÖ 84 Prozent der Stimmen. Er führt die rot-schwarze Koalition in Wien an. Die Abstimmung war als innerparteiliches Stimmungsbarometer gespannt erwartet worden. Die Umfragewerte für die SPÖ wie für Faymann waren zuletzt eher schlecht. Manche Umfrage sieht die SPÖ aktuell hinter der konservativen ÖVP und der rechten FPÖ nur auf dem dritten Platz. 2015 gilt in Österreich mit vier Landtagswahlen als Superwahljahr.

