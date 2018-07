Khartum (AFP) Bei Kämpfen zwischen verfeindeten Stämmen sind im Sudan in den vergangenen Tagen mehr als hundert Menschen getötet worden. Die Kämpfe hätten am Sonntag im südlichen Bundesstaat Kordofan nahe der Grenze zum Südsudan begonnen, als Landstreitigkeiten zwischen zwei Untergruppen des mächtigen Misserija-Stammes eskaliert seien, sagte das Oberhaupt der Misserija, Mochtar Babo Nimir, am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Bei den Gefechten zwischen den Gruppen der Siud und der Awlad Amran seien insgesamt 133 Menschen getötet und eine "große" Zahl weiterer Menschen verletzt worden.

