Pennigsehl (dpa) - In Niedersachsen hat ein 77-Jähriger bei einem tragischen Unfall seine Urenkeltochter getötet. Das Mädchen rutschte von der Radabdeckung eines Traktors, als der Mann bremste. Die Dreijährige wurde von einem der Hinterreifen überrollt. Trotz aller Wiederbelebungsversuche, starb das Kind noch an der Unfallstelle. Gegen den Mann wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Die Angehörigen werden von einem Notfallseelsorger betreut. Der Unfall ereignete sich in der Ortschaft Pennigsehl.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.