Karlsruhe (AFP) Bei dem Zusammenprall von zwei Straßenbahnen in der Karlsruher Innenstadt sind am Freitagmorgen zwölf Menschen überwiegend leicht verletzt worden. Sie erlitten Prellungen, Blutergüsse oder Platzwunden, wie die Polizei in Karlsruhe mitteilte.

