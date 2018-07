Saint Louis (AFP) Mitten in der traditionellen Rabattschlacht zum Black Friday haben in der US-Stadt Ferguson Demonstranten die Schließung eines Einkaufszentrums erzwungen. "Hört auf zu shoppen und schließt Euch der Bewegung an", riefen die Demonstranten, die aus Solidarität mit dem im August von einem Polizisten erschossenen schwarzen Jugendlichen Michael Brown einen Einkaufsboykott forderten. Rund hundert Protestteilnehmer streckten sich in Erinnerung an die mehr als vier Stunden, die Browns Leiche auf der Straße liegen blieb, auf dem Boden der Einkaufspassage aus.

