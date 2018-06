Washington (AFP) Hunderttausende Menschen haben im Nordosten der USA ausgerechnet am Thanksgiving-Feiertag ohne Strom in ihren Häusern gesessen. Den Wetterbehörden zufolge waren am Donnerstag wegen des plötzlichen Wintereinbruchs rund 300.000 Menschen von den Stromausfällen betroffen. Besonders schwer traf es den Staat New Hampshire, wo der Stromversorger von 174.000 Menschen ohne Strom ausging. Auch der Staat Maine war betroffen.

