New York (AFP) Die Entscheidung der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec), die tägliche Ölfördermenge auf dem bisherigen Niveau zu belassen, hat die Rohölpreise am Freitag weiter fallen lassen. In London fiel der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent am Morgen auf 71,12 Dollar (56,93 Euro) und damit auf einen neuen Vier-Jahres-Tiefstand. So günstig war dieses Öl zuletzt am 7. Juli 2010 gewesen.

