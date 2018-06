New York (AFP) Bei erneuten Protesten gegen die umstrittene Entscheidung einer Grand Jury im Fall Ferguson sind in New York sieben Menschen festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei wurden die Demonstranten am Donnerstag wegen "Ruhestörung" festgenommen. Medienberichten zufolge versuchten die Protestierenden, einen Umzug anlässlich des Thanksgiving-Fests zu stören und Metallabsperrungen einzureißen.

