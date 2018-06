Caracas (AFP) Die Zahl der an einem Arzneicocktail gestorbenen Häftlinge in Venezuela ist weiter gestiegen. "Es gibt 35 Tote", sagte am Freitag der Abgeordnete William Ojeda, der eine Untersuchungskommission der Nationalversammlung zu dem Fall leitet. Die Aktivistengruppe Venezolanische Beobachtungsstelle für die Gefängnisse (OVP) sprach von 33 Todesopfern. 26 Insassen seien direkt im David-Viloria-Gefängnis im nordwestlichen Bundesstaat Lara gestorben, sieben weitere nach ihrer Verlegung in Krankenhäuser. Die Staatsanwaltschaft will den Leiter der Haftanstalt wegen der Vorfälle vor Gericht stellen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.