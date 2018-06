Ulm (SID) - Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm hat seinen Aufwärtstrend bestätigt. Am 11. Spieltag gelang der Mannschaft von Trainer Thorsten Leibenath beim 93:77 (46:44) gegen die TBB Trier bereits der vierte Sieg in Serie. Mit 14:8 Punkten festigten die Gastgeber ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte, Trier (6:16) steckt weit unten fest.

Die Entscheidung im spannenden Spiel fiel in der Schlussphase, als Ulm beim Stand von 71:71 (35. Minute) mit einem 14:0-Lauf davonzog. Topcsorer der Gastgeber war Neuzugang Boris Savovic mit 21 Punkten. Bei Trier kam Ricky Harris auf 19 Zähler.