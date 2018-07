Toronto (SID) - Die Dallas Mavericks mit dem deutschen Basketball-Superstar Dirk Nowitzki haben zu Beginn ihrer Auswärtsserie ein Ausrufezeichen gesetzt und einen Sieg bei den Toronto Raptors eingefahren. Beim besten Team der Eastern Conference setzten sich Nowitzki und Co. mit 106:102 durch und tankten für die weiteren Aufgaben in der Fremde Selbstvertrauen. Dallas bestreitet noch drei Auswärtsspiele, bevor es zurück nach Hause geht.

"Aus irgendeinem Grund bringen Auswärtsfahrten immer das Beste in uns hervor", sagte Nowitzki: "Wir müssen einfach auf einem sehr hohen Niveau spielen. Wenn wir das tun, sind wir schwer zu schlagen." Der 36 Jahre alte Würzburger kam in Toronto auf solide 15 Zähler. Bester Werfer der Mavericks war Monta Ellis mit 30 Punkten.

Dallas bleibt nach dem zwölften Erfolg im 17. Spiel in der Western Conference auf dem sechsten Rang, Toronto ist trotz der dritten Saisonniederlage im Osten weiter an der Spitze. Die Mavericks treten bereits in der Nacht zum Sonntag bei den Philadelphia 76ers an.

Ebenfalls über einen Sieg jubeln durfte Nationalspieler Dennis Schröder mit seinen Atlanta Hawks, die sich mit 100:91 gegen die New Orleans Pelicans durchsetzten. Spielmacher Schröder kam auf elf Punkte. Die erste Niederlage nach zuvor neun Siegen in Folge kassierten die Portland Trail Blazers mit Chris Kaman. Portland unterlag den Memphis Grizzlies mit 99:112. Kaman holte 16 Punkte und elf Rebounds.