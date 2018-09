Halle (dpa) - Bei einem Feuer in einem Hochhaus in Halle sind in der Nacht zum Samstag drei Menschen ums Leben gekommen. Vier weitere wurden verletzt, darunter zwei Feuerwehrleute. Die Identität der Toten und die Brandursache ist noch unklar.

Kriminaltechniker und ein sogenannter Brandmittelsuchhund untersuchten die teilweise komplett verrußten Wohnungen in der achten Etage nach Hinweisen, wie eine Polizeisprecherin am Nachmittag sagte.

Zu den Opfern sagte die Sprecherin: "Wir vermuten, dass es sich bei einem von ihnen um einen 54 Jahre alten Wohnungsmieter handelt." Bei den anderen beiden Opfern gebe es noch keine Vermutung, die Leichen seien stark verbrannt.

Zwei Hausbewohner und zwei Feuerwehrleute wurden bei dem Brand verletzt und mussten medizinisch versorgt werden - einer der Bewohner sei im Krankenhaus, hieß es weiter. 19 weitere Anwohner konnten sich ohne größere Schäden selbst aus dem Haus retten. Sie seien zunächst bei Verwandten, Bekannten oder in einem Hotel untergekommen.

Ein Großaufgebot von Feuerwehrleuten, Notärzten und anderen Rettungskräften war in der Nacht im Einsatz. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um aufgewühlte Feuerwehrleute.

Noch sei völlig unklar, wann die Ursache für den Brand gefunden sein werde, hieß es. Der Spürhund habe bislang nicht angeschlagen. Das bedeute, dass es zunächst keine Hinweise auf ein vorsätzlich gelegtes Feuer gebe.