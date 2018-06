Brüssel (AFP) EU-Chefdiplomatin Federica Mogherini hat den Angriff auf eine Moschee in Nigeria mit mehr als 120 Todesopfern scharf verurteilt. Indem sie auf ein muslimisches Gebetshaus zielten, "haben die Terroristen die vollständige Missachtung der Heiligkeit von Menschenleben gezeigt", erklärte die EU-Außenbeauftragte am Freitagabend in Brüssel. Ihr einziges Ziel sei es, "Schrecken und Leid zu verbreiten".

