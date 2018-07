Paris (AFP) Frankreichs konservative Oppositionspartei UMP wählt noch bis zum Samstagabend einen neuen Vorsitzenden. Erwartet wird ein klarer Sieg von Ex-Staatschef Nicolas Sarkozy, der die Partei schon von 2004 bis 2007 führte. Die rund 268.000 UMP-Mitglieder haben bis 20.00 Uhr Zeit, ihre Stimme online oder in Wahlbüros abzugeben - Start der Abstimmung war am Freitagabend. Das Ergebnis soll noch am Samstagabend bekanntgegeben werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.