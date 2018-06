West Bromwich (SID) - Der FC Arsenal hat seinen Negativ-Lauf in der englischen Premier League beendet, Spitzenreiter FC Chelsea dagegen gepatzt. Drei Tage nach dem 2:0 in der Champions League gegen Borussia Dortmund mühten sich die Gunners mit Fußball-Weltmeister Per Mertesacker in der Startelf bei West Bromwich zu einem 1:0 (0:0). Nach zuvor zwei Liga-Niederlagen in Serie halten die Londoner am 13. Spieltag mit dem fünften Saisonsieg (20 Punkte) den Kontakt zu den Top 5.

Chelsea ließ dagegen überraschend beim FC Sunderland Federn. Vier Tage nach dem 5:0 bei Schalke 04 mussten sich die Blues, bei denen André Schürrle in der 85. Minute eingewechselt wurde, mit einem 0:0 zufrieden geben. Damit können der FC Southampton und Meister Manchester City im Verfolgerduell am Sonntag (14.30 Uhr) Boden auf den weiter ungeschlagenen Champions-League-Sieger von 2012 gutmachen.

Danny Welbeck (60.) erzielte den Siegtreffer für Arsenal. Der in die Kritik geratene Teammanager Arsène Wenger ließ Nationalspieler Lukas Podolski im Duell mit den Baggies wieder einmal auf der Bank schmoren. Mesut Özil fehlte weiterhin verletzt. "Unser Zusammenhalt hat uns in der Schlussphase gerettet, als die Kräfte nachgelassen haben", sagte Wenger nach dem Arbeitssieg.

Zwei Plätze und Punkte vor Arsenal liegt Manchester United. Der englische Rekordmeister setzte sich 3:0 (1:0) gegen Hull City durch. Chris Smalling (16.), Wayne Rooney (42.) und Robin van Persie (66.) trafen für das Team von Louis van Gaal, das den dritten Sieg in Folge verbuchte.

Fünfter ist West Ham United (21), das im Verfolgerduell Newcastle United 1:0 (0:0) bezwang. Nach zuletzt drei Pleiten in Serie konnte auch der FC Liverpool wieder gewinnen. Der 18-malige englische Meister siegte dank des späten Treffers von Glen Johnson (85.) mit 1:0 (0:0) gegen Stoke City. Die Reds schoben sich mit 17 Punkten nun unmittelbar vor Stoke (15) auf den elften Tabellenrang.