Hamburg (SID) - Ex-Nationalspieler Heiko Westermann steht dem krisengeplagten Fußball-Bundesligisten Hamburger SV in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung. Der 31 Jahre alte Abwehrspieler erlitt beim 1:3 des HSV am Samstag beim FC Augsburg einen Innenbandanriss im linken Knie und musste deshalb nach einer halben Stunde vom Feld. "Er fällt für den Rest der Hinrunde aus", sagte Sportchef Peter Knäbel am Sonntag: "Mit ihm verlieren wir unseren stabilsten Spieler."

Trainer Joe Zinnbauer hatte schon vor der Kernspin-Untersuchung von einer Innenbandverletzung gesprochen. "Das ist natürlich sehr bitter für uns", sagte Zinnbauer, nachdem die Diagnose feststand. Westermann wird nicht operiert, sondern konservativ behandelt.