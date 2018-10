Port-au-Prince (AFP) In Haiti haben am Freitag abermals tausende Menschen gegen die Verzögerung der Parlamentswahl protestiert und das Zentrum von Port-au-Prince blockiert. Die aufgebrachte Menge forderte den Rücktritt von Präsident Michel Martelly und Ministerpräsident Laurent Lamothe. "Die Chefs der Korruption müssen gehen", skandierten die Demonstranten. Sollte die Wahl nicht bis zum 12. Januar stattfinden, wird das Parlament automatisch aufgelöst, und Martelly kann per Dekret durchregieren.

