Sanaa (AFP) Vertreter der rivalisierenden Sunniten und Schiiten im Jemen sind diese Woche erstmals zu offiziellen Vermittlungsgesprächen zusammengekommen. Die schiitische Ansaruallah-Miliz teilte in der Nacht zum Samstag mit, ihr Chef Abdelmalek al-Huthi habe eine Delegation der sunnitischen Al-Islah-Partei getroffen, um die Spannungen zwischen beiden Seiten zu entschärfen. Laut einer gleichlautenden Stellungnahme Al-Islahs erklärten sich die Konfliktparteien am Donnerstagabend zur Zusammenarbeit bereit - "gemäß den Geboten des Islam, die zu Brüderlichkeit, Nächstenliebe und Frieden anhalten". Dem Vernehmen nach soll so ein Glaubenskrieg vermieden werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.