Offenbach (dpa) - Die bei einer Prügelattacke schwer verletzte Tugce A. ist tot. Die lebenserhaltenden Geräte der Studentin seien am Abend im Klinikum Offenbach abgestellt worden, sagte ein Sprecher der Polizei der Deutschen Presse-Agentur. Vor der Klinik hatten zuvor Trauernde im stillen Gedenken an die 23-Jährige verharrt. Die junge Frau war bei einer Prügelattacke Mitte November so schwer geschlagen worden und anschließend gestürzt, dass sie ins Koma fiel und für hirntot erklärt wurde. Nach Erkenntnissen der Polizei hatte sie versucht, einen Streit in einem Schnellrestaurant zu schlichten.

