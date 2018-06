Moskau (dpa) - Rund 20 Jahre nach seinem letzten Kampf hat Hollywoodstar Mickey Rourke in Moskau sein Box-Comeback mit einem K.o. gefeiert. Der 62-jährige US-Schauspieler besiegte den 29-jährigen Amerikaner Elliot Seymour in der russischen Hauptstadt in der zweiten von fünf Runden. 15 Kilogramm verlor Rourke nach eigener Darstellung, um sich auf den Kampf vorzubereiten. Sein Manager hatte vor dem Duell gegen den 33 Jahre jüngeren Seymour gesagt, für sein Alter sei Rourke in Bestform. Es war sein neunter Profikampf.

