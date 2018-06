Vilnius (AFP) Zum Abschied von ihrer Landeswährung, des Litas, haben litauische Freiwillige in der Hauptstadt Vilnius eine Million Ein-Cent-Münzen zu einer Pyramide aufgeschichtet. Die Münzen mit einem Durchmesser von 19 Millimetern ergaben zusammen eine 113 Zentimeter hohe Pyramide. Das Münz-Gebäude werde mindestens so lange dort stehen bleiben, bis in Litauen am 1. Januar der Euro als neue Landeswährung eingeführt werde, kündigte der 28-jährige Mitinitiator Vytautas Jakstas am Samstag an.

