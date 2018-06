Innsbruck (dpa) - Neuneinhalb Monate nach dem deutschen Vierfachtriumph bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi starten die Rodler in ihre Weltcup-Saison. Angeführt von den Olympiasiegern Felix Loch, Natalie Geisenberger und den Doppelsitzern Tobias Wendl und Tobias Arlt wollen die deutschen Athleten in Innsbruck-Igls wieder der Konkurrenz davonfahren. Im ersten Rennen heute kämpfen Geisenberger und ihre teaminterne Dauerrivalin Tatjana Hüfner um den Sieg, danach stehen die Doppelsitzer auf dem Programm.

