Barcelona (AFP) Erstmals nach dem umstrittenen symbolischen Referendum über die Abspaltung Kataloniens vom Rest des Landes hat Spaniens Regierungschef Mariano Rajoy die nordöstliche Region besucht. "Ich werde nicht zulassen, dass man die Einheit Spaniens in Frage stellt", sagte der konservative Ministerpräsident am Samstag bei einer Rede vor Anhängern in Barcelona. "Niemand sollte dazu gezwungen werden, sich zu entscheiden, ob er Katalane oder Spanier ist." Rajoy warf dem katalanischen Regionalpräsidenten Artur Mas vor, durch seine Unabhängigkeitspläne mehr "Instabilität" geschaffen zu haben als alle seine Amtsvorgänger.

