Madrid (AFP) Tausende Menschen haben in mehreren spanischen Städten gegen die Sparpolitik der Regierung, Arbeitslosigkeit und Korruption protestiert. "Brot, Dach, Arbeit" stand auf einem großen Transparent, das am Samstag nahe dem Bahnhof Atocha in Madrid entrollt wurde. Von dort führte ein Demonstrationszug bis zur Puerta del Sol im Zentrum. Die Demonstranten riefen: "Ja, es ist möglich" in Anlehnung an den Wahlkampfslogan von US-Präsident Barack Obama "Yes, we can" aus dem Jahr 2008. Auch in Barcelona und anderen spanischen Städten gingen die Menschen auf die Straße.

