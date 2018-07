Erfurt (AFP) Bei der Explosion eines Feuerwerkskörpers ist in Thüringen ein 27-jähriger Mann ums Leben gekommen. Er wollte nach Angaben der Landespolizeidirektion Erfurt am Samstagabend in einem Park in Bad Langensalza eine Rakete zünden, die er zuvor über das Internet gekauft hatte. Dabei kam es zu der Explosion. Der junge Mann erlag noch in dem Park seinen schweren Verletzungen.

