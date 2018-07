Düsseldorf (AFP) Die Deutsche Bahn geht juristisch gegen Fluggesellschaften vor, die jahrelang Preise für Luftfrachtangebote abgesprochen haben sollen. Der Konzern werde am Landgericht in Köln und in New York entsprechende Klagen einreichen, sagte ein Sprecher am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Die Bahn verlange Wiedergutmachung für Schäden, die ihrer Speditionstochter Schenker durch Preisabsprachen der Fluggesellschaften entstanden seien. Die Klage in New York beziehe sich auf das US-Geschäft und richte sich unter anderem gegen Air France. Das in Köln angestrebte Verfahren betreffe das übrige Schenker-Geschäft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.