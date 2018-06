Tokio (AFP) Die japanische "Hayabusa2"-Sonde soll ihre mehrjährige Reise zum Asteroiden mit dem schmucklosen Namen 1999 JU3 nach den jüngsten Planungen am Mittwoch beginnen. "Hayabusa2" soll am Mittwoch um 05.22 Uhr (MEZ) vom Raumfahrtzentrum Tanegashima im Süden Japans mit einer Trägerrakete ins All geschossen werden und den Asteroiden bis Mitte 2018 erreichen, wie die Raumfahrtagentur Jaxa am Sonntag mitteilte. Der ursprünglich für Sonntag geplante Start musste wegen schlechter Wetterbedingungen verschoben werden. Ein wichtiger Bestandteil der insgesamt sechsjährigen Mission ist das deutsch-französische Landegerät Mascot.

