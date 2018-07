Berlin (AFP) Verbraucherschutzminister Heiko Maas (SPD) will für mehr Transparenz bei Produkttests sorgen. "Verbraucher müssen sich darauf verlassen können, dass Produkttests und Umfragen nicht manipuliert werden", sagte Maas der "Welt am Sonntag". Dafür seien transparente Standards wichtig. Deshalb habe sein Ministerium "Grundsätze für Gutes Testen" formuliert, die in der kommenden Woche im Internet veröffentlicht werden sollen. Es handele sich nicht um eine gesetzliche Regelung, sondern um eine Selbstverpflichtung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.