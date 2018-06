Paris (SID) - Das Maskottchen der Fußball-Europameisterschaft 2016 hört auf den Namen Super Victor. In einer Internetabstimmung der Sendung Telefoot des französischen Kanals TF1 erhielt dieser Name 51,7 Prozent der Stimmen, gefolgt von Driblou und Goalix.

Noch ohne Namen war das Maskottchen am 18. November vorgestellt worden. Super Victor ist ein braunhaariger Junge im blauem Trikot mit der Nummer 16. Auf der Rückseite seines roten Capes, das an den Comic-Helden Superman erinnert, prangt das offizielle Logo der EURO in den französischen Landesfarben Blau, Weiß und Rot.