Foxborough (SID) - Der frühere Bundesliga-Profi Jermaine Jones steht in der US-Fußball-Profiliga MLS mit New England Revolution im Endspiel. Im Halbfinal-Rückspiel gegen New York Red Bulls reichte der Mannschaft des ehemaligen Frankfurters und Schalkers ein 2:2 (1:1) zum erstmaligen Einzug ins Finale seit dem Titelgewinn vor sieben Jahren.

Im Endspiel (7. Dezember) treffen die Revs auf den Sieger des zweiten Semifinals zwischen den Seattle Sounders und Ex-Champion Los Angeles Galaxy (Sonntag). Die Gäste gingen mit einem 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel in die entscheidende Begegnung.

New Yorks Halbfinal-Aus bedeutete auch das Ende der US-Laufbahn von Frankreichs Altstar Thierry Henry. Der Vertrag des 37-Jährigen in Big Apple wird nicht verlängert. Bislang hat der ehemalige Angreifer des FC Arsenal und FC Barcelona sich noch nicht zu seinen Zukunftsplänen geäußert.