Athen (AFP) Archäologen haben in der berühmten Grabanlage von Amphipolis in der griechischen Region Makedonien antike Münzen entdeckt. Ausgrabungsleiterin Katerina Peristeri sagte am Samstag, auf einigen Münzen sei Alexander der Große abgebildet, manche stammten aus dem zweiten und dritten Jahrhundert vor Christus. Die Archäologen waren im August erstmals in die riesige Grabanlage vorgestoßen. Sie gilt als einzigartig in der antiken Welt. Anfang November wurden in der Grabkammer Knochenreste gefunden.

