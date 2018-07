Bogotá (AFP) Die Farc-Guerilla hat am Sonntag den vor zwei Wochen entführten General Rubén Alzate und seine zwei Begleiter freigelassen. Die drei seien wohlauf und würden ihre Familien treffen, sobald es das Wetter zulasse, teilte Präsident Juan Manuel Santos über den Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Der Farc-Unterhändler Pastor Alape war persönlich bei der Übergabe der drei "Kriegsgefangenen", wie die Farc ihre Geiseln bezeichnet, an eine Delegation unter Schirmherrschaft des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz dabei. Während der Zeit wurden alle Militäraktionen in dem Gebiet unterbrochen.

