London (dpa) - Großbritanniens Königin Elizabeth II. hat einem Bericht zufolge an der Taufe ihrer Urenkelin Mia teilgenommen. Der britische Sender ITV veröffentlichte ein Video, in dem zu sehen ist, wie die Queen und ihr Mann Prinz Philipp an einer Kirche ankommen. Dem Bericht zufolge feierten dort ihre Enkelin, die erfolgreiche Vielseitigkeitsreiterin Zara Phillips, und ihr Mann Mike Tindall die Taufe ihrer im Januar geborenen Tochter. Die Kirche ist demnach in Cherington in der englischen Grafschaft Gloucestershire.

